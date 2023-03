Tettoie scoperchiate e crollate: il forte vento spazza anche la Gallura e il Sassarese

Olbia

Vigili del fuoco mobilitati: oltre cento interventi

Emergenza maltempo anche in provincia di Sassari e in Gallura per il forte vento che soffia da questa notte su buona parte della Sardegna. A Padru un tetto è stato scoperchiato, mentre ad Arzachena la copertura di un edificio privato non ha retto al vento, cedendo sopra un’autovettura parcheggiata sotto. Non si segnalano feriti.

Gli interventi dei vigili del fuoco sono proseguiti per tutta la notte e vanno avanti senza sosta.

Un centinaio le segnalazioni giunte alla sala operativa del Comando di Sassari.

I distaccamenti di Olbia, Arzachena e Tempio sono principalmente impegnati per la rimozione di tegole, calcinacci e pensiline pericolanti da abitazioni ed attività commerciali.