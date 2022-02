San Sperate

Indagini ancora in corso

Dopo aver assistito a una rapina in farmacia ha inseguito in auto il responsabile e il suo complice, mentre al telefono con i carabinieri dava indicazioni per bloccarli. È grazie a un cittadino se i militari, ieri sera, hanno potuto assicurare alla giustizia uno dei due malviventi.

La vicenda è avvenuta a San Sperate. Intorno alle 19.40 un uomo di origine africana, con il volto coperto e armato di una pistola scacciacani priva di caricatore, è entrato nella farmacia Pusceddu. Di fronte alla pistola puntata, la farmacista ha consegnato al rapinatore quanto aveva in cassa: 500 euro.

Il rapinatore è poi uscito e ha raggiunto il complice che lo attendeva su un’auto – una Ford Fiesta – parcheggiata poco distante.

I due si sono dati alla fuga, ma un cittadino che dall’esterno della farmacia aveva assistito alla scena è salito sulla propria auto e, coraggiosamente, si è dato all’inseguimento dell’auto con a bordo i due malviventi.

L’uomo al telefono con i carabinieri ha fornito in tempo reale indicazioni sul percorso dell’auto che inseguiva che, ad un tratto, si è fermata per far scendere il rapinatore.

Il testimone ha deciso di proseguire l’inseguimento dell’auto fino a Monserrato, dove le auto dei carabinieri giunte da Quartu e da Cagliari hanno bloccato il conducente della Ford.

Si tratta di un uomo di 49 anni, di Settimo San Pietro, non nuovo a vicende giudiziarie. A bordo dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto il caricatore della pistola scacciacani utilizzata per il colpo e alcuni elementi che potrebbero presto consentire di individuare l’autore materiale della rapina alla farmacia. A suo carico per il momento è scattata una denuncia.

Giovedì, 3 febbraio 2022