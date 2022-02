Inoltre, data la spiccata pericolosità sociale e la sua appartenenza alla frangia più violenta del gruppo ultras degli ‘sconvolts’ , per la stessa durata il Questore gli ha applicato il divieto, in occasione delle gare interne del Cagliari Calcio, nelle 24 ore precedenti e nelle 24 ore successive allo svolgimento delle suddette manifestazioni sportive, di accedere ad una serie di strade e luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle manifestazioni sportive.

Pertanto il Questore di Cagliari, ritenendolo persona pericolosa per la sicurezza pubblica, gli ha applicato il divieto, per la durata di anni 8, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del Calcio, nonché all’estero, ove si svolgono partite della nazionale italiana o di squadre italiane.

Oltre alla gravità della condotta, è stata accertata la spiccata pericolosità sociale del soggetto, già destinatario di tre precedenti provvedimenti DaSpo, destinatario di due Avvisi Orali, pluripregiudicato per analoghi reati e per spaccio continuato di stupefacenti.

All’esito dell’istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo instaurato è emersa in tutta evidenza la gravità e la pericolosità della condotta tenuta dal giovane, che risulta essere stato parte attiva di un episodio di violenza in occasione di una manifestazione sportiva.

