(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Sono state installate nelle sale arrivi e partenze dell'aeroporto "M:.Mameli" di Cagliari Elmas, grazie alla disponibilità della Società di Gestione Sogaer, due vetrine espositive dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, contenenti campioni di prodotti contraffatti e sequestrati e un esemplare di testa di alligatore, specie protetta dalla Convenzione di Washington.

Delle due show case, una è stata posizionata presso il terminal partenze dell'aeroporto, dove sono presenti numerosi negozi di abbigliamento che espongono capi di noti brand, l'altra nella sala arrivi del piano terra, dove il flusso dei passeggeri è in forte aumento nella stagione estiva.

Si tratta di una minima parte dei numerosi sequestri operati dai funzionari ADM impegnati in attività di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

