Test rapidi su alunni e pendolari: a Terralba tre positivi su 900 tamponi

Dovranno attendere ancora qualche giorno invece i ragazzi del “De Castro” di Terralba. “Lo slittamento a febbraio del rientro in classe per gli studenti delle superiori”, spiega Pili, “ci ha convinto a rinviare i test. Li faremo a fine gennaio”.

Sono terminati nei giorni scorsi a Terralba i test rapidi per la ricerca del coronavirus tra gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado. In questa prima fase di screening si sono sottoposti al tampone anche il personale docente e quello amministrativo delle scuole locali, assieme agli studenti pendolari degli istituti superiori. Dei circa 900 test eseguiti, appena tre tamponi rapidi hanno dato esito positivo. “A confermare o meno queste positività”, precisa il sindaco Sandro Pili, “sarà il tampone molecolare”.

A Terralba non si registrano novità su contagi e guarigioni da coronavirus. “Sono ancora 16 i residenti attualmente positivi”, conclude Pili, “una persona è ricoverata in ospedale”.

I tamponi rapidi a cui si sono sottoposti gli alunni, il personale docente e amministrativo e gli studenti pendolari sono stati eseguiti nella palestra comunale di via De Amicis. “Ringrazio la Livas per il prezioso aiuto”, dice ancora il sindaco. “I volontari hanno fornito supporto logistico e hanno garantito anche la presenza di un presidio medico”.

