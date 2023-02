Test dopo l’incidente: uno degli automobilisti positivo per cocaina

Cronaca Denunciato un operaio di 38 anni

Immagine d'archivio

Settimo San Pietro

Denunciato un operaio di 38 anni

Un operaio di Maracalagonis è stato denunciato per “guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”.

I carabinieri di Quartu Sant’Elena erano intervenuti ieri a Settimo San Pietro dopo un incidente stradale. Uno degli automobilisti coinvolti, che guidava una Fiat 600, ha suscitato qualche sospetto ed è stato sottoposto ad accertamenti per verificare la presenza nel sangue di alcol o di sostanze stupefacenti.

Il test ha rivelato che prima di mettersi alla guida l’uomo (38 anni, già noto alle forze dell’ordine) aveva assunto cocaina. Per questo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Anche la Prefettura ha ricevuto una segnalazione dai carabinieri.

Sabato, 25 febbraio 2023

