Una tecnologia in fase di sperimentazione che permette di raggiungere i cittadini in caso di pericolo o di evento catastrofico. Giovedì 24 sarà il turno dei due paesi del Campidano a effettuare il test di prova del sistema di allerta di protezione civile.

Nei dettagli, “la simulazione ipotizza un incidente industriale ad alto rischio in corso presso lo stabilimento di Fiamma 2000 sito in località Su Pranu ed a seguito di ciò sarà inviato a tutti i cellulari localizzati nel raggio di 2km dal sito un messaggio di allerta falso. Chiunque dovesse riceverlo è pregato di compilare il questionario che sarà accessibile tramite link nel messaggio stesso per contribuire a dare un riscontro alla Protezione Civile ed a migliorare questi strumenti e procedure” ha spiegato il sindaco Gabriele Littera.