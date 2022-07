Un paese che produce artigianato tutto l’anno e che con l’appuntamento annuale della mostra offre la possibilità di un confronto con le migliori produzioni regionali. Quest’anno, inoltre, verrà presentato ArtiJanus/ArtiJanas, il progetto sperimentale di cultura del design e dell’artigianato promosso e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, con la direzione scientifica e artistica di Triennale Milano e della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. Ideato da Barbara Argiolas insieme a Barbara Cadeddu, il progetto è nato per stimolare le realtà produttive locali che operano nei settori dell’artigianato artistico, tipico-tradizionale e in quello edile,a rileggere le proprie produzioni, ibridarle, generare innovazione e nuove opportunità di sviluppo.

Dall’altra, invece, la mostra “Designers – Idee e progetti per l’artigianato sardo” al Murats, un appuntamento dedicato al design sardo volto ad approfondire la tematica sulle sperimentazioni e il processo realizzativo. Un legame quindi, quello tra Tessingiu e Murats, imprescindibile e che porta a studiare, indagare e promuovere i vari aspetti e le molteplici declinazioni del rapporto tra artigianato e arte attraverso l’organizzazione di eventi visibili per tutto l’anno.

Inaugurazione Tessingiu 2022

Fonte: Link Oristano

