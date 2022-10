Santu Lussurgiu

Il testo arriverà in Consiglio regionale la prossima settimana



Presentata per creare una regolamentazione in linea con il quadro nazionale, la proposta di legge n.170 disciplinerà finalmente la raccolta e la commercializzazione dei funghi in Sardegna. “La Sardegna è l’ultima regione d’Italia a non aver adottato una disciplina in materia”, ha ricordato il consigliere regionale Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu, che ha presentato la proposta di legge che arriverà in aula nella seduta di mercoledì 26 ottobre.

Che cosa cambierà per i raccoglitori di funghi? La prima novità è l’istituzione di un tesserino senza il quale sarà vietata l’attività (limitata per tutti alle ore diurne). Il documento distinguerà fra raccolta amatoriale, professionale o per fini scientifici (micologi ed enti di ricerca).

Nel primo caso il tesserino darà la possibilità di raccogliere un massimo di 3 kg di funghi al giorno, mentre per i professionisti la quantità sale a 10 kg.

Non si applica alcun limite alla raccolta nei terreni di proprietà, da parte di possessori e parenti.

Per ottenere il tesserino sarà necessario aver compiuto i 16 anni e aver frequentato un corso di formazione – organizzato dalla Regione o da altri enti riconosciuti – tenuto da un micologo iscritto all’Albo. La durata del corso varia a seconda del certificato richiesto: 12 ore per quello amatoriale e 15 per quello da professionisti. Saranno esentati coloro che presenteranno un attestato di frequenza di un corso di micologia.

Gli under 16 potranno effettuare la raccolta accompagnati da un adulto in possesso del tesserino.

Il mancato possesso del documento farà scattare la confisca dei funghi raccolti – con donazione ad enti di beneficenza per quelli commestibili – e una sanzione amministrativa.

Gli esemplari dovranno essere trasportati in cestino o comunque contenitori rigidi e forati, per garantire la diffusione delle spore: vietati quindi contenitori e buste di plastica.

Sarà inoltre vietata la raccolta di funghi spontanei nelle riserve integrali regionali, nelle aree interdette (su richiesta degli enti interessati) e nelle aree urbane (giardini pubblici e margini delle strade a viabilità pubblica).

La commercializzazione degli esemplari freschi o secchi sarà comunque disciplinata dal possesso dell’abilitazione alla vendita.

