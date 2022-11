Terzo ko Dinamo in Champions, qualificazione a rischio - Sardegna

La Dinamo non sfata il tabù Champions League: a Digione incassa la terza sconfitta in tre gare, e vede ora seriamente compromesse le possibilità di passaggio al turno successivo della competizione europea. In Francia gli uomini di coach Piero Bucchi hanno rincorso per tutta la partita, recuperando due volte uno svantaggio di 12 punti senza riuscire a piazzare la spallata vincente. Alla fine il tabellone premia Digione con il punteggio di 88-80. Decisivi per la sconfitta dei biancoblu il conto delle palle perse, ben 21, e la pessima percentuale nel tiro da 3 punti (20%).

A poco sono servite ai sassaresi la ritrovata verve del centro statunitense Chinanu Onuaku, autore di una prestazione convincente con 21 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, e l'ottima gara di Jamal Jones (17 punti, 5 rimbalzi e 5 assist). Ora con tre partite giocate e tre in calendario la Dinamo è ultima nella classifica del suo girone con zero vittorie e per sperare nella qualificazione alla fase successiva ha una solo possibilità: vincere tutte le tre prossime sfide contro Paok, Digione e Malaga.

Ma coach Bucchi non fa drammi: "Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo avuto problemi all'inizio, ma abbiamo reagito.

C'è stato un momento nel terzo quarto in cui abbiamo perso il feeling con il match e Dijon ha preso il break", ha detto analizzando il match. "Ci sono tante cose positive che abbiamo fatto, tanti tiri aperti anche sbagliati. Dobbiamo migliorare la mentalità e la consistenza in certi momenti, ma sono contento per le cose che abbiamo fatto meglio rispetto alle altre partite".

Intanto domenica sarà impegnata in LBA a Trieste, ancora alla ricerca di un riscatto dopo la sconfitta rimediata nell'ultima giornata contro la capolista Virtus Bologna.



Fonte: Ansa Sardegna