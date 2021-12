Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I giovani nati tra il 2006 e il 2009 che abbiano già compiuto 12 anni e rientrino nella ‘Categoria 1 – elevata fragilità’ (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave) – così come definita dal Ministero della Salute e dalle indicazioni contenute nel documento disponibile su www.sardegnasalute.it – saranno contattati per la somministrazione della terza dose direttamente dai centri della Sardegna che li hanno in cura.

Lo dispone un provvedimento firmato dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che dà indicazioni anche per la somministrazione della terza dose agli over 12 più vulnerabili.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a