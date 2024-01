Terrore sul bus a Cagliari: minaccia i passeggeri con una pistola, fermato un tunisino.

I carabinieri sono intervenuti ieri in piazza Matteotti, a Cagliari, dove alcuni passeggeri di un autobus Ctm (linea 9) hanno segnalato la presenza di uno straniero in evidente agitazione a causa dell’abuso di alcolici. L’uomo stava maneggiando una pistola in modo da terrorizzare i presenti. I militari sono riusciti ad immobilizzarlo e, nel corso della successiva perquisizione personale, hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 92 a piombini, priva di tappo rosso. Il giovane, un 29enne tunisino residente ad Assemini, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. L’arma è stata sequestrata.