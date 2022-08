Le fiamme sono partite dalla periferia di Cagliari e, spinte dal forte vento, hanno raggiunto via Capo Comino, dove si trova la palestra che in questo periodo ospita il campo estivo dei più piccoli. Spaventatissimi i bambini: i più piccoli, molti dei quali in lacrime per la paura, sono stati ospitati da alcuni residenti della zona, mentre i più grandi sono stati accompagnati in aree sicure.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio in un campo estivo di Monserrato, dove è divampato un violento incendio. Ben 150 bambini sono stati evacuati e messi in salvo, e il rogo partito da un canneto ha quasi raggiunto le abitazioni. Secondo il sindaco Tomaso Locci si tratta di un incendio doloso: “Probabilmente è doloso, è la seconda volta che un rogo scoppia nello stesso punto”, dice il primo cittadino a Casteddu online.

