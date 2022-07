Il vento di maestrale e le alte temperature che stringono la Sardegna in una morsa da settimane sono state un mix fatale per i roghi scoppiati un po’ in tutta l’isola. Quelli più gravi a Mandas e Portoscuso, nel sud dell’isola, dove le fiamme hanno circondato numerose abitazioni e decine di famiglie sono state evacuate per sicurezza e per rendere più agevoli le operazioni di spegnimento.

In attesa dei soccorsi, alcune famiglie hanno provato inutilmente a spegnere da sole l’incendio quando le fiamme si sono minacciosamente avvicinate. In azione a Mandas protezione civile, corpo forestale, cinque elicotteri e due canadair. A Portoscuso, con le squadre a terra hanno operato anche due elicotteri della flotta regionale. Incendi impegnativi anche a Siamanna, nell’Oristanese, dove in azione ci sono quattro elicotteri e un Canadair, e a Nurri, nel sud Sardegna, dove sta intervenendo un elicottero.

