Terrore a Quartu: “Scippata da due balordi in scooter in pieno giorno, troppa delinquenza in città” (VIDEO)

E tre. Dopo i due casi di rapina avvenuti in altrettante abitazioni del centro di Quartu, una nuova rapina nella centralissima via XX Settembre riaccende prepotentemente il tema della sicurezza. Daniela Boi, impiegata 50enne, ieri ha vissuto lunghi istanti di terrore. Era appena uscita dalla parrucchiera e stava infilando l’ombrello dentro la sua automobile, prima di tornare a casa: “Erano le 19:50. Ho sentito qualcosa che mi stava tirando lo zaino che avevo sulle spalle. Erano due balordi in motorino, me l’hanno strappato e sono caduta per terra. Sono stati rapidissimi, non sono riuscita a reagire”. La donna, stando a quanto dichiara, è stata soccorsa “da un ragazzo che stava portando a passeggio il suo cane. L’ho tranquillizzato, dicendogli che sarei andata da mio marito. Sono già stata dai carabinieri, dovrò ritornarci per perfezionare la denuncia, mi avevano detto che facevano orario continuato ma non è così e avevo un’urgenza da sbrigare con la banca”. Il bottino dei malviventi? “Sessantacinque euro, un cellulare e alcuni miei effetti personali. Ho delle escoriazioni sul corpo, dovute alla caduta”, prosegue la cinquantenne. La speranza è che le Forze dell’ordine possano risalire ai rapinatori. “Purtroppo, mi sento di dire che non viviamo in una città sicura, la delinquenza è in aumento. Se il Comune ha le telecamere deve attivarle, subito, per la nostra sicurezza”. Il caso diventa anche politico, con la presa di posizione pubblica dell’ex consigliera dei Riformatori, Marcella Marini: “Orami da troppo tempo i cittadini quartesi si lamentano di essere vittime di soprusi da parte di vandali, ladri e baby gang. Nelle ultime settimane sono stati registrati tantissimi casi di vandalismo e segnalazioni riguardanti la sicurezza. Teppisti annoiati che danneggiano non solo i beni comuni ma anche le attività commerciali, ladri di appartamenti, atti vandalici e furti su automezzi, baby gang che utilizzano la violenza per affermarsi, ultimo ma non per importanza il caso di uno scippo avvenuto ieri sera ai danni di una cittadina. credo fortemente che il consiglio comunale debba affrontare urgentemente questo tema e mettere in atto nell’immediato azioni per contrastare la violenza e rafforzare la sicurezza della nostra città e dei tanti cittadini”.