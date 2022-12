Terrore nella notte in pieno centro a Cagliari, tra via Maddalena e via Roma. Un africano è stato arrestato dai carabinieri dopo brevi ricerche e una colluttazione, avvenuta in via Angioy, successiva all’intervento di una guardia giurata che ha notato l’aggressione e sentito le urla di aiuto e che è scesa dall’auto di servizio per intervenire. Il racconto di ciò che è avvenuto è contenuto nella testimonianza rilasciata nella stazione dei carabinieri di San Bartolomeo e nel rapporto di intervento ai vertici della società: “Durante il servizio di vigilanza per la ditta Italpol” la guardia giurata, mentre stava transitando in via Roma, poco prima delle 4, ha notato “un cittadino di colore aggredire e trascinare per i capelli una donna”. La malcapitata stava “urlando e chiedendo aiuto”. L’addetto alla sicurezza ha fatto subito inversione e chiamato il 112. Prima dell’arrivo dei carabinieri, l’aggressore ha continuato “ad aggredire la donna, tentando anche di strapparle la gonna”. La follia è terminata appena la guardia giurata è scesa dall’auto di servizio, con l’aggressore scappato verso via Roma. La guardia l’ha seguito sino a quando i carabinieri non l’hanno bloccato “in via Angioy, all’angolo con via Roma”. La reazione dello straniero, immediata, è stata quella di scagliarsi contro i militari: “Li ha aggrediti, sferrando pugni contro uno degli operatori, tentando di scappare”. Grazie anche all’arrivo di un’altra pattuglia e della stessa guardia giurata il violento è stato ammanettato.

Subito perquisito, sono saltate fuori “una pietra, un martello e un paio di forbici”. È stato portato in caserma. I militari hanno scortato anche la donna, ancora scossa per l’accaduto, e la guardia giurata. E, con le ricostruzioni e le testimonianze, rilasciate nel verbale di sommarie informazioni testimoniali anche dalla guardia giurata, sarebbe stato chiuso il cerchio su quanto avvenuto. L’extracomunitario, stando a quanto emerge dal testimone, “per l’aggressore sono scattate tutta una serie di accuse, tra cui quella di tentata violenza”.

