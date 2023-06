Terrore a bordo del Bari-Cagliari: attivate le procedure d'emergenza per un problema in atterraggio

Terrore questo pomeriggio sul volo diretto Ryanair partito da Bari e atteso a Cagliari per le 16.40. L’aereo, come sempre strapieno su quella tratta, era già in fase di atterraggio, quando dalla cabina di pilotaggio sono arrivate le indicazioni, a dire di chi c’era confuse e non in italiano, per attivare immediatamente le procedure di emergenza a causa di un problema a un flap, la parte dell’ala che permette un corretto atterraggio degli aerei.

Quando i passeggeri hanno capito cosa stava succedendo, ci sono state scene di panico, con gente in lacrime e urla di paura, mentre le hostess, a loro volta colte di sorpresa, invitavano ad attivarsi per l’uso delle maschere di ossigeno indicando le uscite d’emergenza.

Il pilota, prima di atterrare, ha atteso che la pista fosse completamente sgombra , infatti alcuni aerei in arrivo a Elmas sono stati messi in attesa. Alla fine, nonostante un atterraggio al cardiopalma perché la velocità non era attenuata dal flap, tutto è andato per il meglio: nessun ferito, solo tanta, tantissima paura.