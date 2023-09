Terribile schianto in galleria sulla 131: tre feriti gravi estratti con le cesoie

Terribile incidente in galleria sulla Statale 131 dcn nei pressi dello svincolo di San Teodoro. Intorno alle 15.30 i vigili del fuoco di Olbia e Siniscola sono intervenuti dopo la richiesta di soccorsi: per cause da accertare un furgoncino e un autoarticolato si sono scontrati frontalmente. Tre i feriti, estratti dall’abitacolo del furgone con l’ausilio di cesoie idrauliche. Presenti ambulanze del 118, l’elisoccorso e la Polizia Stradale.

Il ferito più grave ha 33 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso a Sassari, è originario della Romania ma residente in Sardegna. Gli altri 2 feriti sono stati trasportati in codice rosso su Olbia con ambulanze.