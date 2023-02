Terribile schianto frontale a Villamar, 4 persone estratte dalle lamiere e in gravissime condizioni

Pauroso incidente sulla Statale 197 a Villamar. Due auto, una Citroen C3 e una Opel Corsa, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato terribile, una delle due macchine si è ribaltata: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e in quattro sono stati estratti dalle lamiere. Due uomini e due donne, tutti in gravissime condizioni, sono stati trasportati dalle ambulanze del 118, in codice rosso, all’ospedale.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gestire la viabilità stradale e per gli accertamenti e i rilievi di legge.