Terribile schianto auto-moto a Serdiana, centauro 23enne in gravi condizioni al Brotzu

Terribile incidente sulla Ss 387 a Serdiana, non distante da un incrocio. Un’auto e una moto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate e, ad avere la peggio, è stato proprio il centauro. Si tratta di un 23enne che è stato trasportato in codice rosso al Brotzu con varie ferite, un trauma toracico e un trauma cranico. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per velocizzare le operazioni di soccorso. Illeso il guidatore della macchina, una Yaris. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, anche i carabinieri.