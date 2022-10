Terribile schianto auto-moto a Quartu, coinvolti il deputato di Fdi Salvatore Deidda e il sindaco di Belvì

C’è un nuovo risvolto legato all’incidente tra un’auto e una moto avvenuto nella notte nel rione quartese di Pitz’e Serra. A bordo della macchina, infatti, c’erano il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Sasso Deidda e il sindaco di Belvì, Maurizio Cadau. A confermare il loro coinvolgimento nello schianto sono i carabinieri di Quartu. La loro macchina, stando ai rilievi svolti dai militari, è stata centrata da uno scooter guidato da un ventunenne con, a bordo, anche un trentanovenne: sono loro a non avere rispettato uno stop e, dopo essersi schiantati contro la macchina, hanno riportato numerose ferite: sono attualmente ricoverati in codice rosso al Brotzu. Solo paura me nemmeno un graffio per i due politici. I carabinieri vanno avanti con le indagini. È emerso che i due sulla moto, al momento dell’incidente, fossero ubriachi: i risultati del test non hanno lasciato dubbi.