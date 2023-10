Terribile incidente a Siliqua, moto contro camion: centauro 60enne di Villamassargia gravissimo al Brotzu

Questo pomeriggio, dopo il tramonto, si è verificato un sinistro stradale, moto contro camion sulla SP2, altezza Diga Cixerri, zona Siliqua. Nello scontro, il motociclista ha perso coscienza ed è andato in arresto cardiocircolatorio. Immediata l’allerta al 118 dai presenti sul posto, tra cui un medico specializzando in anestesia e rianimazione e un tecnico di elisoccorso che hanno inoltre prestato le prime manovre di base. Dopo qualche minuto, l’arrivo dell’equipaggio infermieristico India ha consentito l’inizio delle manovre rianimatorie avanzate, continuate poi con l’intervento dell’automedica Areus.

Il paziente, ripreso dall’arresto cardiocircolatorio, é stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu, pre-allertato dalla Centrale Operativa del 118 per l’arrivo di un paziente politraumatizzato in codice rosso.

Questo ha favorito il rapido raccordo tra le figure professionali coinvolte e una più efficiente presa in carico del paziente con trauma maggiore.

L’uomo, 60 anni, è di Villamassargia. Intervenuti I carabinieri.