Terreni vincolati a uso civico, a Cabras 57 lotti da assegnare

Cabras

Potranno essere utilizzati per coltivazioni o pascolo brado

L’amministrazione comunale di Cabras procederà all’assegnazione pluriennale dei terreni comunali liberi soggetti a vincolo di uso civico.

Saranno dati in concessione 57 lotti di terreno, da utilizzare esclusivamente per l’esercizio dell’uso civico tradizionale e, in particolare, per la coltura agraria e il pascolo brado, secondo le destinazioni d’uso specificate.

È possibile scaricare il preavviso del bando e i relativi documenti, con le planimetrie e i lotti disponibili, dalle pagine dell’albo pretorio del Comune di Cabras.

Potranno essere presentate osservazioni entro le 12 di mercoledì prossimo, 15 marzo, attraverso due modalità: via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Mercoledì, 8 marzo 2023