Guspini

Imprenditore agricolo accusato di truffa dopo la denuncia di una delle “affittuarie”

Un controllo nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle entrate può riservare sorprese. Una donna di Olbia, 47 anni, ha scoperto ad esempio di aver preso in affitto un terreno agricolo a Guspini. Non ne sapeva niente, e per fare chiarezza ha presentato una denuncia ai carabinieri.

Le indagini hanno permesso di scoprire non solo che la firma su quel contratto di affitto depositato era stata falsificata, ma che per altri terreni con lo stesso proprietario era successa la stessa cosa: 28 ettari in tutto, apparentemente dati in affitto per cinque anni a cinque persone diverse, per un canone veramente basso, appena 900 euro l’anno.

I carabinieri hanno continuato a indagare sul proprietario dei terreni, titolare di un’azienda agricola, 58 anni, di Guspini. Secondo la ricostruzione che ha fatto scattare la denuncia – con l’accusa di truffa per percepire erogazioni pubbliche – l’uomo aveva tentato di ridurre le superfici coltivabili a sua disposizione per rientrare nei parametri necessari per ottenere delle agevolazioni da Argea Sardegna.

Il finanziamento è stato chiesto per tre anni consecutivi ma ogni volta la domanda è stata bocciata.

Sabato, 17 settembre 2022