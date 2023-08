Terreni da pascolo contesi, allevatore tira fuori una pistola durante una lite: denunciato

Cronaca L'arma era una scacciacani, caricata con cartucce a salve, ma sembrava vera

Durante una discussione per questioni di pascoli, ha estratto un’arma e ha minacciato i rivali. Per questo un allevatore di Segariu (64 anni, già noto alle forze dell’ordine) è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

I carabinieri della Stazione di Furtei e quelli di Guasila sono intervenuti in seguito a una chiamata ricevuta dal 112.

A Segariu, in località Sa Mandara, l’uomo aveva poco prima avuto una discussione per alcuni terreni dove pascolare greggi di pecore, con un allevatore di 34anni e il padre di quest’ultimo, 70 anni. Discussione animata, e a un certo punto il sessantaquattrenne aveva estratto da una cassetta metallica sul trattore una pistola del tipo scacciacani, ma priva del tappo rosso, e l’ha puntata contro le altre due persone.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha cercato di disfarsi dell’arma, nascondendola fra le sterpaglie. I carabinieri però l’hanno recuperata rapidamente: nel caricatore c’erano nove cartucce calibro 8, a salve.

Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di trovare una scatola contenente altre 37 cartucce dello stesso tipo.

