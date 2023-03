Terreni comunali ad Arcidano, canone dimezzato per agricoltori e allevatori

San Nicolò d’Arcidano

Lo sgravio potrà essere chiesto dalle aziende in regola con i precedenti pagamenti

Uno sgravio del 50% sui canoni di locazione dei terreni comunali per l’annata agraria 2021/22: questa la decisione della Giunta comunale di San Nicolò d’Arcidano per aiutare agricoltori e allevatori in un momento di difficoltà per il settore.

“Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza”, ha spiegato il sindaco Davide Fanari, “considerati i risvolti negativi che indirettamente il comparto ha subito per via del Covid-19 e la chiusura di attività commerciali e di ristorazione, e le difficoltà causate dall’annata particolarmente siccitosa, con aggravio dei costi per l’approvvigionamento di alimenti per il bestiame e mancate produzioni”.