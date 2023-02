Terremoto, sale ancora il drammatico bilancio: oltre 8.700 morti. In azione i vigili del fuoco italiani

Numeri tragici Difficili i soccorsi

Uno degli ospedali di campo di MSF nella regione

Damasco

Le operazioni di soccorso difficili

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è salito a oltre 8.700 morti, secondo le cifre ufficiali rese note questa mattina.

In Turchia le vittime accertate sono 6.234 e in Siria 2.470, per un totale di 8.704.

Intanto il team Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco italiani è stato impegnato per tutta la notte ad Antiochia per le ricerche di dispersi sotto le macerie di una palazzina di cinque piani completamente crollata. In azione i nuclei cinofili.

La situazione operativa resta “molto complessa” per gli enormi danni causati dalla scossa di domenica.

Ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay.

Mercoledì, 8 febbraio 2023

