Terremoto in Regione, Solinas revoca l'incarico all'indagato Raimondi e ad altri 4 direttori generali

Terremoto in Regione, il presidente Christian Solinas ha deciso di mandare via, non rinnovando le nomine, ben cinque direttori generali. La decisione è arrivata durante la riunione di Giunta di ieri sera. E, almeno in due casi, è impossibile non fare anche un riferimento giudiziario: Roberto Raimondi, indagato insieme allo stesso Solinas per corruzione con tanto di presunte lauree honoris causa ottenute da un’università di Tirana, in Albania, e la direttrice generale della presidenza Silvia Curto: la sua nomina è costata al presidente della Regione un’indagine e un processo per abuso d’ufficio. Mancavano pochi giorni alla scadenza delle nomine, Solinas ha scelto di non rinnovarle.

Alla porta finiscono anche altri tre dg: Maria Ersilia Lai, in forza all’assessorato regionale all’Urbanistica, Cinzia Lilliu della centrale unica di committenza e Riccardo Porcu, ai vertici del sistema di sicurezza informatica. Gli hacker, qualche mese fa, erano riusciti a bucare la protezione ed entrare in possesso del database regionale con nomi e dati sensibili di tanti lavoratori.