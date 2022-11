Terremoto Giunta Sardegna: lascia presidente commissione - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Un altro scossone per la maggioranza di centrodestra alla guida della Regione. Il presidente della seconda commissione del Consiglio regionale, che si occupa di Lavoro e Cultura, Franco Stara (Udc) si è dimesso dall'incarico. Lo ha annunciato lo stesso Stara a sorpresa nella sala stampa del Consiglio regionale, a poco più di 48 ore dall'addio alla Giunta della vicepresidente e assessora del Lavoro, Alessandra Zedda: "Non ci sono più le condizioni per lavorare - ha detto al termine della seduta della commissione -. Ritengo che le commissioni abbiano un ruolo fondamentale, quello di legiferare, non non si può continuare a vivacchiare e bloccare i lavori del Consiglio. O c'è un cambio di passo - tuona, o è preferibile andare a casa e lasciare la parola ai sardi". Il consigliere di Italia Viva, eletto con una lista civica e poi passato in adesione tecnica al gruppo dell'Udc, e quindi in maggioranza, fortemente critico per l'immobilismo dell'attività politica in particolare sulla legge omnibus, la continuità territoriale e la sanità, ringrazia i colleghi della commissione, in particolare dell'opposizione "che spesso hanno consentito i lavori, garantendo il numero legale".

Un altro grattacapo per la maggioranza guidata da Christian Solinas che già deve fare a meno di due assessori dimissionari, Zedda al Lavoro e Giorgio Todde ai Trasporti. Ma Stara non ha comunque intenzione di lasciare la maggioranza: "Non sto uscendo dalla maggioranza, ma sto riflettendo e dipende da quali saranno i prossimi passi della maggioranza".

Alla conferenza stampa improvvisata hanno partecipato anche le consigliere Desirè Manca (M5s) e Laura Caddeo (Ldp) componenti della commissione. "Questa è la constatazione della fragilità di questo centrodestra che porta avanti un disegno politico inesistente, la realtà è che è tutto allo sfascio, il presidente della Regione deve andare a casa". "È l'ennesimo segnale del marasma che sta vivendo la Regione - ribadisce Caddeo - non a caso Stara lascia dopo le dimissioni della Zedda e di Todde, ciò significa che le persone più responsabili cominciano a dare segnali al presidente, ne prenda atto e si dimetta". (ANSA).



