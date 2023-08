Terremoto alla polizia municipale di Cagliari: Ullasci va via, agenti senza comandante sul campo

La polizia municipale di Cagliari è senza comandante sul campo. Nei giorni caldi dell’estate, proprio mentre impazza la malamovida e si aggrava il problema dei rifiuti, gli agenti si ritrovano senza una guida operativa, coordinati soltanto da personale amministrativo. Prima, ad aprile, è andato via il comandante Guido Calzia, e ora è andato via anche il “ comandante sul campo” Davide Ullasci, ex numero 2 di via Crespellani.

Dopo l’addio di Calzia il sindaco Truzzu ha nominato comandante ad interim Pierluigi Marotto (dirigente capace e stimato, tra i migliori dell’amministrazione comunale, ma con alle spalle un cv da “amministrativo”), rinviando la decisione definitiva a ottobre. E in questa fase di interregno il vero comandante sul campo era Ullasci che ambiva alla nomina di numero 1 di via Crespellani. La sua candidatura però è stata considerata “divisiva” tra le fila degli agenti e le lamentele sono arrivate anche alle orecchie del sindaco. Così Ullasci, ha deciso di non attendere ottobre e ha colto al volo un’occasione accentando la nomina di comandante della polizia locale di Iglesias conferitagli da Mauro Usai, sindaco della cittadina mineraria.

E così a Cagliari la polizia municipale resta senza un comandante “sul campo”, guidata da Marotto e dalla numero 3 Elisabetta Spano, entrambi “amministrativi”. A ottobre il nuovo nome che sarà scelto dal sindaco Truzzu.