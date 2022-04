Dalla teoria alla pratica, i ragazzi entusiasti e già preparati sulle peculiarità naturalistiche e ambientali della zona, hanno avuto modo, questa mattina, di esplorare il proprio territorio con occhi nuovi. Accolti anche dall’assessore all’ambiente del comune di Terralba , Simone Puddu, gli studenti del De Castro hanno percorso il giardino temporaneo delle orchidee, in via della Pineta a Terralba , poi hanno proseguito e visitato la Torre Vecchia di Marceddì .

Mentre gli elaborati – un’ottantina circa – sono in corso di valutazione da parte della giuria, diverse sono state le attività didattiche di questi mesi che hanno avuto come tema quello della protezione delle zone umide, portate avanti dai docenti dell’Oristanese e dall’economista ambientale Medsea, Vania Statzu.

Tra le classi anche quella del liceo oristanese, che concorre alla sezione fumetto con l’opera di Francesco Contu, dedicata all’ambiente dello stagno di Santa Giusta , in particolare la flora e la fauna presenti nell’area. È una storia che mette in luce la fragilità della natura, sempre più minacciata dall’uomo.

Il concorso, che rientrava all’interno delle attività di sensibilizzazione delle aree umide del progetto Maristanis di Medsea, lanciato a febbraio in occasione della Giornata mondiale delle Zone umide, ha visto una dozzina di classi partecipanti, dalle primarie alle superiori di Terralba, Arborea, Santa Giusta e Oristano , sfidarsi sul tema degli stagni e delle lagune, per lanciare un messaggio di tutela e protezione attraverso il disegno e il fumetto.

Una passeggiata alla riscoperta del proprio territorio stamane a Terralba , dove gli studenti della 5C del Liceo S.A. De Castro di Terralba, una quindicina circa accompagnati dai docenti Rosalina Barrui, Carla Perra e Sergio Mestroni, si sono ritrovati assieme agli esperti della fondazione Medsea, Afni e di Forestas, tra cui il sostituto direttore del servizio territoriale di Oristano Ugo Tanchis, per approfondire dal vivo quanto appreso nel corso di questi mesi, grazie al concorso per le scuole “Terre d’acqua” partito a febbraio.

Foto di Manuela Fa

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/27/terre-dacqua-studenti-del-de-castro-di-terralba-protagonisti-col-progetto-maristanis/

