Terralbese, prosegue l’incarico del medico di base Stefano Vacca

San Nicolò d’Arcidano

L’ambulatorio sarà aperto da domani

Buone notizie per i residenti del Terralbese: la Asl 5 di Oristano ha rinnovato l’incarico provvisorio per un altro anno al medico di base Stefano Vacca. Da domani l’ambulatorio a San Nicolò d’Arcidano aprirà le porte ai pazienti.

L’incarico scadeva nei primi giorni di ottobre. “Un’attenzione costante da parte della nostra direzione generale verso questa zona interna”, ha commentato il direttore generale della Asl 5 di Oristano, il dottor Angelo Maria Serusi, “l’incarico provvisorio del dottor Vacca era scaduto e alcune settimane prima di questa scadenza abbiamo chiesto ad ARES Sardegna la ripubblicazione del bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio nello stesso ambito della nostra azienda. A questo bando ha risposto solo il dottor Vacca, che ringraziamo per la sua disponibilità e per la possibilità di mantenere una continuità terapeutica-assistenziale dei cittadini”.

L’ambulatorio. Il dottor Vacca da domani, mercoledì 18 ottobre, sarà a disposizione dei suoi pazienti nell’ambulatorio di piazza Eleonora d’Arborea, a San Nicolò d’Arcidano, il lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30, il martedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 16 alle 19 e il giovedì dalle 17 alle 19.

Martedì, 17 ottobre 2023