Nel documento inviato alla giunta regionale, Cera ricorda i solleciti per la risoluzione della vertenza arrivati dalle amministrazioni comunali interessate: “da ultima l’Amministrazione comunale di Marrubiu ha promosso un incontro alla presenza del direttore del C.B.O., del direttore di Servizio dell’Assessorato all’Agricoltura e del funzionario responsabile del competente settore usi civici dell’Assessorato, nel quale sono stati individuati i possibili percorsi da attivare per la risoluzione della problematica in questione”.

Segnalati problemi anche al Catasto pubblico: “La situazione formalizzata nel Registro immobiliare risulta non corrispondere a quella reale, ed inoltre continua ad essere caratterizzata da un eccesso di parcellizzazione dei fondi oltre che dalla mancanza di volturazione delle aree adibite a strade e ad altre opere pubbliche in favore del demanio”, sottolineano i consiglieri regionali, che aggiungono un altro problema: “Nell’area interessata dal Piano di ricomposizione fondiaria, numerose costruzioni, anche a uso di civile abitazione, risultano non accatastate oppure c’è una erronea attribuzione ai vecchi proprietari”.

Il gruppo di Forza Italia ha chiesto la convocazione di un tavolo di lavoro inter-istituzionale (Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras, Consorzio di bonifica e Regione Sardegna) per definire modalità, fasi e tempi per risolvere il problema. “I cittadini attendono che la Regione trovi una soluzione, dopo il parziale annullamento della normativa regionale in materia di usi civici da parte della Corte costituzionale”, ricorda Cera.

Emanuele Cera

L’iter del Piano. Oltre 30 anni fa nell’ambito di due interventi di bonifica integrale irrigua posti in essere dal Consorzio di bonifica dell’Oristanese su circa 2.000 ettari di territorio, nei Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras (PAC 23/8099 e PAC 23/503), veniva prevista la realizzazione di un Piano di ricomposizione fondiaria del territorio, con oneri a carico dell’ex Agensud per circa 1,5 miliardi di lire. Il Piano – finalizzato al superamento della frammentazione dei fondi rustici, che da sempre impone un gravoso freno allo sviluppo dell’area in questione – veniva realizzato nei primi anni ’90 con l’immediato consenso dei proprietari interessati e con il coinvolgimento di ben 1650 ditte, portando all’assegnazione di 1.450 lotti. Tuttavia, il completamento del Piano e la sua definitiva e formale approvazione non ha potuto allora vedere la luce a causa della patologica assenza di titoli di proprietà, superata solo diversi anni dopo, in seguito alla modifica della normativa nazionale e regionale in materia di riordino fondiario e al mutato orientamento giurisprudenziale che equipara il possessore ultraventennale del fondo al proprietario, anche in assenza di una sentenza dichiarativa di tale diritto.

A causa del notevole lasso di tempo trascorso dall’assegnazione dei fondi, si è resa necessaria una nuova indagine fondiaria volta ad identificare le innumerevoli modifiche intervenute, seguita dalla redazione di tutti i documenti previsti dalla normativa per l’approvazione del piano da parte dell’assessore regionale. Tutte attività rese possibili solo grazie al finanziamento di 300.000 euro concesso dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura nel 2016, proprio per il completamento dei riordini fondiari in corso. A valere su tale finanziamento, il Consorzio di bonifica dell’Oristanese ha avviato il progetto di “Completamento del riordino fondiario di Marrubiu, Terralba e Uras”, in accordo con i proprietari consorziati, predisponendo gli elaborati propedeutici alla pubblicazione del Piano ed effettuando un nuovo censimento delle particelle ed una nuova ricognizione degli effettivi possessori delle nuove assegnazioni, arrivando nell’estate del 2019 ad effettuare una pre-pubblicazione del Piano.

Nonostante il lavoro svolto dal Consorzio e il consenso dei proprietari, non si è potuto provvedere ad approvare il Piano perché all’interno del perimetro di intervento risultano presenti circa 600 ettari (su 2.000) di aree gravate da uso civico intestate ai Comuni di Marrubiu e Uras, per le quali non risultava più possibile l’eliminazione o lo spostamento del vincolo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 26 agosto 2018.

Venerdì, 21 ottobre 2022