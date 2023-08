“Terralbese dimenticato dall’Asl di Oristano. Intervenga l’assessore regionale della Sanità”

Terralba

Il consigliere regionale Emanuele Cera contesta

“Sulla sanità territoriale nel Terralbese nell’ultimo periodo è calata una evidente e preoccupante riduzione di attenzione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Oristano”. A dichiararlo è il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, pronto a farsi portavoce dei disservizi che i pazienti stanno subendo.

L’esponente commenta così la notizia delle 1.500 famiglie rimaste senza medico di base a Terralba a causa del pensionamento della dottoressa Ileana Pani.

“Condivido e faccio mie le preoccupazioni del sindaco di Terralba Sandro Pili”, ha sottolineato Cera, “preoccupazioni che sono anche della popolazione assistita e più in generale dei cittadini in relazione alla situazione della sanità territoriale e ospedaliera dell’intera provincia, che ultimamente sta assumendo contorni preoccupanti”.

“La notizia del pensionamento della dottoressa Pani era nota da tempo”, ha evidenziato il consigliere regionale, “ma le azioni intraprese dall’Asl di Oristano sono risultate insufficienti e poco incisive, nonostante più volte sia stata evidenziata l’urgenza. L’intuizione degli Ascot è stata positiva e in alcuni casi risolutiva, ma occorre il loro potenziamento e una più efficace e efficiente organizzazione. Una situazione inaccettabile, quella di Terralba, resa ancora più assurda dalla chiusura dello sportello del poliambulatorio, che dovrebbe assegnare un nuovo medico ai cittadini”.

I disagi sono resi ancora più evidenti dal fatto che anche l’Ascot di Marrubiu non può prescrivere ricette ai pazienti, che risultano ancora in carico alla dottoressa Pani. “Chiedo con fermezza all’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, di occuparsi personalmente del gravoso problema”, ha concluso Cera, “lo invito a sollecitare i vertici della Asl a non calare l’attenzione e l’impegno, considerate le difficoltà sanitarie, anche di ordinaria amministrazione, che con sempre maggior frequenza si stanno presentando in tutto l’Oristanese”.