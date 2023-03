Terralba: una cena solidale per acquistare un nuovo bus per i ragazzi del Centro diurno

Terralba

Tante prenotazioni raccolte dall’associazione “Casa mia”, aiuti anche dalle aziende

Tante uscite, giornate al mare e attività fuori dai confini del centro per i 15 ragazzi che ogni giorno partecipano alle attività: questo il sogno di “Casa mia”, l’associazione di genitori che gestisce il Centro socio-educativo diurno di Terralba. Come riuscirci? Grazie a un nuovo pulmino.

Per raccogliere i fondi necessari, si è pensato di organizzare una cena solidale: si farà nella palestra di via Napoli, sabato 25 marzo. Le quote di partecipazione saranno destinate tutte all’acquisto del mezzo

“Abbiamo annunciato la nostra iniziativa solamente due giorni fa, ma stiamo già ricevendo numerose adesioni”, ha commentato la responsabile della gestione interna, Cristina Manca. “Alcune aziende hanno già fatto sapere di voler contribuire alla raccolta fondi e abbiamo ricevuto delle prenotazioni addirittura dal Nord e Centro Italia. Gli interessati non potranno partecipare, quindi metteremo a disposizione i loro posti per chi non potrà pagare il contributo per la cena. Ci sono comunque ancora tanti posti disponibili”.

Nel corso della serata, i ragazzi presenteranno le loro loro creazioni in ceramica e i mosaici realizzati durante le attività di laboratorio sotto la guida dall’artista terralbese Marco Serra. “Sono delle opere di un metro per un metro, su pannelli, con tessere colorate in cartoncino rivestire di resina”, ha spiegato Cristina Manca. “Si ispirano alle bellezze del territorio. Ci saranno per esempio la laguna vecchia, la chiesa e la torre di Marceddì, la chiesa di San Pietro, il gonfalone del Comune e il monumento ai caduti di piazza Kennedy. Abbiamo anche un’opera più ambiziosa in cantiere: un mosaico composto da tre pannelli ispirato al murales Ainnantis dello spazio Nieddittas”.