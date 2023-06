Terralba: un minuto di silenzio e una cerimonia per il magistrato Francesco Coco assassinato dalle Br

Terralba

Stamattina davanti al municipio e alla casa del giudice

A quarantasette anni dalla sua tragica morte, Terralba ricorda il magistrato originario del paese Francesco Coco, scomparso l’8 giugno 1976 a Genova in un attentato delle Brigate Rosse. Insieme a lui persero la vita l’appuntato ardaulese Antioco Deiana e il brigadiere Giovanni Saponara.

La cerimonia di commemorazione ha avuto luogo a partire dalle 13,30 davanti al Municipio con la lettura di una breve biografia del giudice Coco da parte del sindaco di Terralba Sandro Pili. Alle 13,38, ora esatta dell’attentato, è seguito un minuto di silenzio.

La delegazione composta dagli Amministratori e alcuni agenti delle forze dell’ordine si è poi spostata davanti alla casa del magistrato in via Garibaldi: qui è stata deposta una corona proprio sotto la targa commemorativa intitolata a Coco, apposta in occasione del gemellaggio con Ardauli e Salandra, comune d’origine del brigadiere Saponara.