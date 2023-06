Terralba, un anno ricco di soddisfazioni per i ragazzi della scuola media

Terralba

Ottimi risultati tra musica, matematica, arte, inglese e lavoro in gruppo

Si è chiuso un anno denso di traguardi e successi per il ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Terralba: tra materie scientifiche, sport, musica, lingue e arte, gli alunni si sono distinti ottenendo grandi risultati.

Si parte dalla matematica, con la partecipazione di Lorenzo Annis, Beatrice Pompianu ed Edoardo Corona alla finale nazionale dei Campionati internazionali dei giochi matematici, il 13 maggio dall’Università Bocconi di Milano. Insieme agli altri concorrenti provenienti da tutta l’Italia, i ragazzi hanno avuto modo di sviluppare le proprie capacità risolutive con spirito critico e curiosità, raggiungendo degli ottimi piazzamenti nella classifica nazionale.

Anche nello sport gli alunni non hanno mancato di conquistare qualche medaglia nella partecipazione alle fasi provinciali dei giochi studenteschi: secondo gradino del podio per la squadra di calcio a 5 della categoria cadetti, qualche vittoria in alcune specialità dell’atletica leggera nella sezione ragazzi e buoni piazzamenti nella corsa campestre. Da non dimenticare la partecipazione alla fase provinciale del torneo di badminton.

Si passa poi alle certificazioni di lingua, con il grande successo conseguito nella sessione d’esame del Trinity College of London, nella quale tutti i 90 candidati hanno superato la prova d’esame, la prima in assoluto per alcuni.

Un’importante lezione di vita è arrivata anche per gli alunni della classe 3D della scuola con la partecipazione al programma “Unplugged”, un’iniziativa di prevenzione scolastica all’uso di sostanze, basata sul modello dell’influenza sociale e delle life skills, che ha permesso ai partecipanti di confrontarsi scambiando idee ed emozioni. Il progetto si è concluso con la visita alla comunità di recupero di Morgongiori “Le sorgenti”, dove i ragazzi hanno potuto ascoltare le testimonianze degli ospiti.

L’anno all’Istituto comprensivo di Terralba si è chiuso all’insegna della musica, con i tradizionali saggi musicali finali, che hanno visto come protagonisti i ragazzi dell’indirizzo musicale delle tre classi della sezione B.

Gli alunni si sono esibiti nell’auditorium della scuola, portando sul palco i brani preparati in classe e mostrando le competenze artistiche e musicali maturate insieme durante l’anno: dagli autori classici quali Bach, Mozart, Beethoven, fino ai generi del gospel e del dixieland. Un momento di grande soddisfazione, nel quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di provare e far provare tante emozioni al pubblico, composto dai familiari e dal personale scolastico.

Il talento dei musicisti in erba ha poi varcato i confini della scuola, con l’esibizione nella sala consiliare del Comune e nella chiesa di San Ciriaco in occasione della tappa terralbese di Monumenti Aperti, il 3 e 4 giugno.

Il dirigente scolastico Francesco Corona e i docenti hanno commentato l’esito positivo della manifestazione musicale in una nota: “Lo studio di uno strumento musicale è una componente essenziale per la formazione dei ragazzi, in quanto richiede dedizione, forza di volontà e concentrazione. È un’attività che aiuta a sviluppare la fantasia, la fiducia in se stessi e la solidarietà tra compagni”.

“Le attività dell’indirizzo musicale danno grande importanza anche alla musica d’insieme per il suo valore educativo e sociale. Durante questa attività gli studenti imparano a essere responsabili del proprio compito e allo stesso tempo a fare affidamento sugli altri. Ognuno porta il proprio contributo per il successo del gruppo ma allo stesso tempo non perde la propria individualità”, hanno concluso gli insegnanti e il dirigente.

L’indirizzo musicale è stato attivato alla scuola media di Terralba per la prima volta nell’anno scolastico 2015/16, e prevede sia lezioni individuali sia musica d’insieme. È stato promosso con l’intento di creare una continuità tra scuola e territorio e un’occasione di scambio tra scuola e cittadinanza. Gli studenti sono seguiti dai professori Doriana Montis per il corso di clarinetto, Marta Grecu per violino, Andrea Sanna per il pianoforte ed Enrico Sanneris per la tromba.

Dopo la pausa a causa all’emergenza Covid, gli alunni dell’indirizzo musicale hanno finalmente partecipato in presenza al ventesimo Festival nazionale della musica “Gian Piero Cartocci” di Iglesias, ottenendo ottimi risultati sia come solisti sia nella musica d’insieme e dimostrando impegno ed entusiasmo.

Ottimi risultati per la clarinettista Laura Piras della classe 1a con un punteggio di 100/100, Lorenzo Urru, Andrea Abis e Lai Mattia sempre con 100/100 rispettivamente per le classi 1ª, 2ª e 3ª di tromba e Lorenzo Diana 100/100 classe 1ª di pianoforte. Punteggio massimo anche per il gruppo di sei violi e tre clarinetti della classe 3ª. Gli altri ragazzi hanno ottenuto punteggi da 98 a 93 in varie formazioni strumentali dal duo all’orchestra.