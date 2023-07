Terralba si prepara al Centenario dei Festeggiamenti e l’Incoronazione della Madonna di Bonaria

Terralba

Presentato oggi il calendario religioso e civile

Un anno di preparazione per celebrare un secolo di intrecci tra fede, senso di comunità, cultura e tradizione: saranno mesi densi di eventi a Terralba in onore del Centenario dei Festeggiamenti e l’Incoronazione di Nostra Signora Madonna di Bonaria.

Presentato stamattina 28 luglio, il calendario – ancora in fase di elaborazione – nasce dalla collaborazione del Comune di Terralba e la Parrocchia della Beata Vergine di Bonaria di Marceddì con il Comitato del Centenario e il sostegno della Regione Sardegna con un finanziamento da 100 mila euro. Non manca il supporto di tanti volontari e la Pro loco.

“È dal 2022 che con Don Mattia Porcu, parroco di N. S. Bonaria in Marceddì, abbiamo iniziato a progettare questo anniversario e cercato il coinvolgimento della Regione, che non ci ha fatto mancare il suo supporto”, ha commentato il sindaco Sandro Pili, “questa festa è il simbolo del nostro territorio e stiamo lavorando con l’assessorato regionale per farla entrare di diritto nella filiera regionale del turismo culturale e religioso”.

Il consigliere regionale Emanuele Cera ha aggiunto: “non ho avuto difficoltà come rappresentante di questo territorio a trovare supporto nell’assessorato regionale al turismo e l’emendamento alla finanziaria da me fortemente voluto è stato approvato” ha spiegato, “questo centenario è per noi una sfida e un nuovo inizio, la festa di N. S. di Bonaria infatti ha un ruolo cruciale per valorizzare il nostro territorio e le sue numerose risorse”.

Gli appuntamenti religiosi. L’evento principale sarà l’incoronazione del simulacro della Vergine il 12 agosto, alla presenza del cardinale Arrigo Miglio e dell’arcivescovo di Oristano e Ales- Terralba Roberto Carboni.

“Un gesto che rappresenta simbolicamente il ruolo fondamentale di Maria nella nostra vita di credenti”, ha spiegato il parroco Don Mattia Porcu, “questa festa è un evento chiave per l’identità di questo luogo, non si può parlare di Terralba senza parlare di N.S. di Bonaria, la nostra storia si è costruita attorno a questo evento, voluto nell’agosto 1924 da un piccolo gruppo di pescatori”.

Gli altri eventi ricalcano la tradizionalità dei riti ormai centenari. Venerdì 18 agosto sarà la volta della santa messa e pellegrinaggio a piedi per 13 chilometri con il simulacro della Vergine da Terralba a Marceddì, preceduta da un corteo di moto e motorini che rumoreggiano e festeggiano, scortata dai fedeli a piedi.

Sabato 19 il simulacro sarà poi portato in processione per le vie della borgata, mentre domenica 20 agosto avrà luogo uno dei momenti più emozionanti di tutta la festa religiosa, la tradizionale processione in mare, preceduta dalla celebrazione della Messa, a cui seguono anche altre celebrazioni eucaristiche. La Santa viene posta su un peschereccio, adornato di bandierine, ed inizia la processione che l’accompagna sullo specchio d’acqua, seguita dai fedeli in barca.

Infine sabato 26 agosto il rientro con processione a piedi del simulacro a Terralba. “Abbiamo assunto un compito impegnativo e carico di responsabilità ma soprattutto un onore”, ha spiegato la presidente del comitato dei festeggiamenti Roberta Cicu, “saremo presenti negli aspetti civili e religiosi perché il centenario è un evento unico e nella nostra comunità è sentito da tutti”.

I primi eventi in calendario. Cento anni appena compiuti, ma la festa è sempre giovane. Inizia con “Dj in laguna” e “Calici di Stelle” sabato 29 e domenica 30 luglio il cartellone degli eventi per il Centenario dei festeggiamenti.

“Si tratta di due eventi che introducono il centenario e valorizzano il nostro territorio” spiega l’assessora al Commercio, Attività Produttive e Spettacolo Rosella Orrù, “si vuole sia invitare alla scoperta della nostra vocazione enogastronomica con “Calici di Stelle”, ma anche con “DJ in Laguna” raggiungere il target dei più giovani attraverso una serata musicale che li avvicini alla scoperta del territorio e del culto di Bonaria di cui Marceddì è il cuore”. Un’occasione, secondo l’assessora alle Borgate Maura Mura, per rendere più accogliente Marceddì.

Sabato 29 luglio alle ore 20 a Marceddì si comincia con “DJ in Laguna” e la sua musica dance suonata dai migliori DJ dal tramonto sino all’alba. Si alterneranno alla consolle per far ballare il popolo della notte Zona Trap, dj Sandro Murru, Fabio Casu, Chris Loi, Gianluca Littera – dj Lillo, e la tanto attesa guest Sammy Moore e la vocalist Rebekka Vox.

Ad accompagnarli ballerini e ballerine, che arricchiranno lo spettacolo insieme ai giochi di luci e fuoco. Il borgo di Marceddì con la cornice suggestiva del suo specchio d’acqua, le case dei pescatori e la natura si trasformerà in una discoteca sotto le stelle per tutti gli amanti della dance. Sono tanti i fan dell’evento ormai giunto alla quarta edizione.

Si prosegue domenica 30 luglio alle ore 20, a Terralba, nella splendida cornice di piazza Cattedrale “Calici di Stelle” per degustare le migliori produzioni di vini delle cantine del campidano. La tradizionale rassegna enogastronomica, curata dalla Proloco presieduta da Pino Diana, in collaborazione le cantine locali, intende valorizzare i prodotti e la tradizione vitivinicola del territorio, un obiettivo ufficializzato dalla sua adesione all’associazione nazionale Città del vino.

Le cantine presenti coi propri prodotti sono le quattro cantine di Terralba: Cantina Melis, su Cuppoi, Azienda vinicola Lotta, cantina del Bovale, a cui si uniscono la cantina di Marrubiu Quarto moro di Sardegna e la cantina di Mogoro.

I visitatori potranno acquistare a propria scelta uno o più coupon per le degustazioni: è disponibile infatti un biglietto per la degustazione di due vini, uno per la degustazione di quattro vini e uno per la degustazione di formaggi, salumi e prodotti locali.

Ma oltre a far conoscere e valorizzare i prodotti agricoli locali, l’evento prevede diversi spettacoli musicali: si inizia alle 19 con il concerto vocale e strumentale Madre nostra, presso la cattedrale di San Pietro, a cui seguirà all’aperto lo spettacolo delle Kanusie, band rock tutta al femminile.

La storia della tradizione centenaria. Tutto ha avuto inizio il 24 agosto 1924 quando, su iniziativa di un gruppo di pescatori, venne istituita la festa della Madonna di Bonaria che portò 6 anni dopo alla edificazione della Chiesetta B.V. di Bonaria nel borgo di Marceddì con il contributo di tutti i terralbesi.

Fu Battista Manca che offrì il terreno alla diocesi per la sua costruzione attraverso una raccolta fondi. È conservato un documento con il quale il questore della provincia di Cagliari, di cui allora faceva parte anche il Terralbese, autorizzava il signor Battista Manca a raccogliere dei fondi per costruire la chiesa, il documento risale al 13 Agosto del 1927. La costruzione della chiesa inizia nel 1927, è ultimata nel 1929 e benedetta solo il 17 agosto 1930 dal parroco Don Telesforo Onnis.

