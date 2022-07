Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

«Quando finiranno i lavori, gli oratori delle altre parrocchie rimarranno a disposizione della comunità», sottolinea don Mattia, «compreso quello di Tanca Marchesa, dove in questi giorni si sta svolgendo il Grest, il campo estivo per bambini e ragazzi».

L’impresa che eseguirà gli interventi di riqualificazione della struttura viene da Cagliari e si è aggiudicata l’appalto bandito dalla diocesi di Ales-Terralba, con i finanziamenti regionali per il rifacimento di dieci oratori di paesi con più di tre parrocchie, per ciascuna diocesi sarda. Un 10% dei fondi, invece, proviene dalla parrocchia: offerte dei fedeli o della chiesa.

«Dall’anno prossimo l’oratorio “San Luigi Gonzaga” di via Garibaldi sarà nuovamente disponibile per i cittadini di Terralba». È questa la previsione del parroco, don Mattia Porcu, alla vigilia dell’inizio dei lavori di ristrutturazione della struttura fondata nel 1956 dal parroco Telesforo Onnis e dal suo vice Salvatore Pinna.

