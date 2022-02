“Purtroppo la gente ha avuto paura di andare a votare a causa della pandemia”, lamenta l’assessora comunale alle Relazioni con comitati, enti e associazioni del volontariato, Rosella Orrù. “Il comune fa quello che può, ma deve cercare di convincere più persone a partecipare all’attività dei comitati di quartiere. Attraverso la sua presenza, il comune deve far capire che è bello che ogni cittadino faccia qualcosa per la comunità”.

La presidente, estetista in pensione, ricorda gli eventi che hanno segnato i suoi otto anni di presidenza: “La tradizionale cena di quartiere a luglio che in passato ha ospitato più di 250 persone, Halloween, la castagnata di Natale e le merende per i bambini”.

Una situazione che, puntualizza Corrias, si è inasprita negli ultimi anni, quando è stato chiesto di introdurre il senso unico in via Nazionale: “Le cose sono peggiorate”, denuncia ancora la presidente.

Dal 24 ottobre, data delle elezioni del direttivo, il Comitato ha ricevuto varie lamentele dei cittadini, tutte legate a gravi mancanze di senso civico: “Abbiamo inviato gli atti al Comune, in attesa di una convocazione per discutere sui problemi del quartiere”, spiega la presidente.

