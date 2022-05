Terralba, approvato il piano per eliminare la barriere architettoniche

Terralba Sarà una guida anche per i futuri interventi su edifici pubblici e strade

Approvato a Terralba il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, uno strumento di programmazione e pianificazione volto a garantire alle persone disabili l’accessibilità di spazi urbani ed edifici pubblici. Con questo piano, l’amministrazione potrà ottenere un punteggio più elevato per accedere ai finanziamenti previsti dai bandi per la realizzazione di opere pubbliche. “Si tratta di un’analisi della situazione con una programmazione degli interventi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche. È una fotografia dello stato attuale nelle piazze, nelle principali strade pubbliche e negli edifici pubblici terralbesi”, spiega il sindaco di Terralba, Sandro Pili. Per la realizzazione del piano sono state mappate tutte le piazze, le principali strade, gli oltre 30 edifici pubblici terralbesi e gli impianti sportivi. “Abbiamo rilevato criticità, quali la mancanza assenza di rampe nei marciapiedi, la presenza sui marciapiedi di cabine, aiuole, alberi, pali: elementi che riducono la larghezza e possono impedire il passaggio. Poi la mancanza di apparecchiature per la segnalazione acustica e l’assenza di rampe di accesso negli edifici”, dice il sindaco. “Il paino è anche una guida per gli interventi che dovranno essere finanziati e poi attuati. Non solo per riprogrammare gli edifici e spazi esistenti, ma anche per evitare che con nuove opere vengano realizzate anche nuove barriere architettoniche. È un atto programmatorio verso chi ha problemi di deambulazione ma anche per chi non ne ha, come i genitori con un passeggino”, prosegue il primo cittadino.

“Alcuni bandi di finanziamento per i lavori pubblici prevedono premialità per i Comuni che approvano il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Ci attiveremo non appena usciranno bandi specifici”, precisa Pili. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione per l’approvazione del piano: “L’abbiamo condiviso con le associazioni che si occupano di questo tema: tutte hanno contribuito con le loro osservazioni. Siamo felici di averlo approvato, è un atto che va a considerare l’universalità dell’individuo”, conclude il sindaco. Lunedì, 9 maggio 2022

Il sindaco di Terralba Sandro Pili

