Terralba, 5 milioni di euro per il secondo lotto di interventi nel ponte di Marceddì

Spesso chiuso al traffico per motivi di sicurezza, il ponte di Marceddì rappresenta una struttura essenziale per tutto il territorio: “Grazie a un consistente finanziamento di 5 milioni ricevuto dalla Regione Sardegna, ottenuto dall’azione sinergica – Amministrazione Comunale e Regione Sardegna, con l’importante supporto del Consigliere Regionale del territorio, Emanuele Cera e dei suoi colleghi di Giunta, Fasolino e Saiu a breve inizierà il secondo lotto dei lavori adeguamento e di completamento nel ponte.

Si tratta di un importante intervento strategico che porterà molteplici benefici non solo al nostro territorio ma a tutta l’Isola” ha comunicato Grussu. Non solo in estate, bensì tutto l’anno, il ponte costituisce una comoda e preziosa via di collegamento che permette di congiungere il territorio oristanese con quello del Medio Campidano risparmiando tempo e chilometri. Molteplici i danni causati dal tempo alla struttura e la necessità di lavori imponenti e sostanziali per consentire il transito alle auto in totale sicurezza: ancora un po’ di pazienza, quindi, e a breve partirà il secondo lotto degli interventi da attuare.