(ANSA) - CAGLIARI, 20 LUG - Prima edizione del master Tyrrhenian lab promosso dall'Università di Cagliari e da Terna.

Il corso prevede l'insegnamento di tecnologie digitali e ingegneristiche all'avanguardia, laboratori di programmazione e attività sul campo. E i 15 studenti partecipanti, al termine dei dodici mesi di lezioni, saranno assunti nella sede Terna di Cagliari.

Il master è stato presentato questo pomeriggio a Cagliari: inizierà novembre, sarà composto di quattro moduli per un totale di 60 crediti formativi, con percorsi personalizzati in base alle precedenti esperienze accademiche dei partecipanti, laboratori di programmazione e attività pratiche sul campo. Gli studenti con laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche potranno presentare domanda di ammissione entro il 18 settembre.

Il progetto Tyrrhenian Lab ha l'obiettivo di istituire, in collaborazione con i tre atenei di Cagliari, Palermo e Salerno, un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l'integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili.

L'azienda investirà nel progetto Tyrrhenian Lab 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni. "Il master - ha detto il coordinatore scientifico Francesco Del Pizzo - presentato oggi consentirà a Terna di formare le eccellenze che in futuro aiuteranno l'azienda a confermare il proprio ruolo di regista della transizione energetica". "“Il Master che oggi proponiamo è frutto di un grande lavoro sinergico di tutte le componenti dell’Ateneo - governance, direzione generale, docenti, personale amministrativo – e della collaborazione con Terna e gli Atenei di Palermo e Salerno che ha permesso di arricchire l’offerta didattica dell’Ateneo con un percorso formativo innovativo per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale iniziando dalla creazione di competenze. Un ringraziamento particolare a Terna per la visione che ha permesso di individuare nella crescita del sapere e della ricerca la via per il successo di un grande investimento infrastrutturale inserito nel territorio e, più in generale, per la ripresa e la resilienza del nostro sistema sociale, economico e produttivo”, ha commentato Fabrizio Pilo, prorettore Innovazione e territorio dell’Università degli Studi di Cagliari.

