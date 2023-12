Termosifoni spenti a scuola a Capoterra, protestano le mamme

Fa freddo, siamo a dicembre inoltrato, e tra i banchi di scuola il clima non è proprio gradevole a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. A raccogliere le lamentele dei genitori degli alunni della “Costantino Nivola” è il presidente della commissione di vigilanza Silvano Corda che ha inoltrato anche una segnalazione ufficiale agli uffici di competenza: “Continua il disservizio nelle scuole di Capoterra, freddo e termosifoni spenti nella scuola Costantino Nivola, proteste e disagi per i problemi legati al malfunzionamento del riscaldamento. Da oltre due settimane gli alunni sono al gelo”. “C’e stato un guasto nell’impianto che, da qui a qualche mese, dovremmo anche sostituire” spiega il sindaco Garau “aabbiamo già parlato con i tecnici, perché gli interventi di manutenzione sono continui. Vi è un ordine di alcune parti dell’impianto, che è vecchio, e c’è stato un po’ di ritardo nella consegna che dovrebbe, comunque, arrivare tra questa settimana e la prossima. Al rientro dalle vacanze, per i bambini sarà risolto il problema”. Una nota da evidenziare: durante le ore di studio, gli insegnanti arieggiano la scuola seguendo ancora le disposizioni introdotte con la pandemia: l’istituto è vecchio, con le mura molto spesse che, anche con un raggio di sole, possono trattenere il tepore. Sarebbe quindi indicato, magari in questi giorni, in cui l’impianto non è in funzione, evitare di spalancare le finestre al fine di trattenere un po’ di più il calore.