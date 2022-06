Cagliari

Le raccomandazioni

Nuovo avviso della Protezione civile per condizioni meteo avverse a causa del grande caldo che in Sardegna non dà tregua in questo inizio d’estate. “A partire dalla giornata di domenica (26/06/2022) e almeno fino a martedì prossimo (28/06/2022)”, fa sapere la Protezione civile, “le temperature subiranno un generale e progressivo aumento, principalmente nei valori massimi, risultando anche molto elevate, cioè superiori ai 37°c e localmente maggiori di 40°c”.

L’avviso della Protezione civile è valido dalle 12 di domenica 26 giugno prossimo alle 12 di martedì 28 giugno prossimo.

Le raccomandazioni della Protezione civile. Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta

