Il fine settimana porta con sé un calo delle temperature in entrambi i valori, anche nell’Oristanese. In provincia non sono però attese precipitazioni.

Un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda attraverserà l’Italia. A grandi linee – come evidenziato da IlMeteo.it – arriverà al Sud questo pomeriggio/sera, quando il tempo comincerà a peggiorare via via più diffusamente.

In Sardegna – come evidenzia l’Arpas – oggi il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta dalla mattina. È previsto un ulteriore aumento della copertura media in serata. Le nuvole ci faranno compagnia anche domenica, con deboli precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, sul settore orientale dell’isola.

Oggi e domani a Oristano città la massima non andrà oltre i 21°, con la temperatura minima ferma a 12°. Lo evidenzia il portale specializzato 3BMeteo. Qualche grado in meno a Laconi (11°-19° sabato, 10°-16° domenica), Samugheo (9°-21° sabato, 10°-18° domenica), Cuglieri (9°-19° sabato, 9°-18° domenica), Santu Lussurgiu (10°-19° sabato, 8°-18° domenica) e Neoneli (10°-19° sabato, 9°-17° domenica)

Dalla prossima settimana una forte perturbazione impatterà sull’Italia a partire dalle regioni nord-occidentali per poi trasferirsi a quelle centrali e quindi al resto del Paese. Inizierà così una fase molto instabile per molte regioni con precipitazioni diffuse.

L’incertezza sarà di casa anche in Sardegna. Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso e non si escludono isolate e deboli piogge sul settore occidentale.

Sabato, 12 novembre 2022

