In calo invece questa settimana incidenza e indice di trasmissibilità Rt. L’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 776 casi ogni 100.000 abitanti contro gli 836 precedenti, mentre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,15, anche questo in diminuzione rispetto all’1,24 precedente.

Neanche il tempo di godersi la buona notizia del pur leggero calo dei contagi che arrivano nuove brutte notizie sul fronte Covid in Sardegna: è l’unica regione in Italia a superare la soglia di allerta del 10% delle terapie intensive, raggiungendo un poco rassicurante 12,3%, un punto percentuale in più rispetto a due giorni fa. Non va meglio nei reparti, dove la situazione non migliora resta stabile al 20%, mentre nel resto d’Italia sale leggermente al 15,5%.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail