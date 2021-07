Terapie intensive quasi vuote, la Sardegna respira: sono numeri da zona bianca

In Sardegna la percentuale di post letto di terapia intensiva occupata da pazienti Covid è del 2 %, quella in area medica è del 4 % (fonte dei dati Agenas). Con questi numeri la Sardegna rimarrebbe in zona bianca in base ai nuovi parametri che il Governo sta pensando di istituire per combattere l’epidemia in Italia.

Fonti di Governo nel pomeriggio hanno delineato quello che potrebbe essere il prossimo scenario: la zona gialla scatterà se l’occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto e se quella dei reparti ordinari supera il 10%. Sarebbe questa l’ipotesi alla quale si sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore alle regioni. Una soluzione che potrebbe ‘salvare’ dal ritorno in giallo le sei regioni che, in assenza di nuove regole, rischiano il giro di vite.

