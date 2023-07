Tentava di rubare la bici elettrica ad un turista, bloccato dalla polizia

Olbia

Quattro denunce per ricettazione e una per un furto in un negozio

Due turisti stranieri in vacanza in Gallura e nel Nuorese hanno potuto recuperare una bicicletta elettrica e un telefono cellulare, grazie a due interventi della polizia di Olbia. Nel primo caso il ladro – con precedenti penali – è stato colto in flagrante mentre tentata di portar via la bici di un turista tedesco, che vale circa 5.000 euro.

Il cellulare recuperato invece è costato una denuncia per ricettazione a un giovane che ne era in possesso. Le indagini proseguono per chiarire chi l’avesse rubato, in una località turistica in provincia di Nuoro.

Lavoro anche per una pattuglia della Volante, dopo la segnlazione di un furto in un negozio del centro di Olbia: gli agenti hanno bloccato (e poi denunciato) un cittadino extracomunitario che cercava di allontanarsi con diversi capi di vestiario e accessori

Denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione contro tre persone (tra cui un minorenne) già note alle forze dell’ordine. I tre, due uomini e una donna, sono stati sorpresi dagli agenti a bordo di un’auto rubata qualche giorno prima nei pressi del molo Bosazza, a Olbia. Il veicolo è stato già restituito alla legittima proprietaria.

