E’ stata la fidanzata a consegnare il machete con cui Erik Masala, 25 anni, ha aggredito il 26enne Maurizio Castangia, sabato notte in via Seruci a Cagliari. Verrà ora esaminato dalla polizia scientifica per la ricerca di impronte e tracce di sangue.

Intanto, Masala è in carcere per scongiurare il rischio che possa fuggire. Secondo quanto ricostruito, due giovani hanno avuto una discussione in strada, pare per un debito non saldato. Masala si sarebbe allontanato per qualche minuto per poi tornare armato di machete con cui ha colpito al braccio sinistro Castangia, poi è fuggito facendo perdere le sue tracce. Il ferito è stato soccorso dalla fidanzata e poi dai medici del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Brotzu. Sabato notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Masala abitava abusivamente in una casa di via Seruci con la fidanzata e due rottweiler. Dopo l’aggressione, l’uomo si è rifugiato in casa minacciando di farla esplodere col gas e aizzando i cani contro le forze dell’ordine.

